В Уфе построят два новых ФОКа

Два многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплекса предполагается построить в Орджоникидзовском и Калининском районах Уфы.

«Проект подразумевает создание комплексов с сопутствующей инфраструктурой для спорта, отдыха и организации активного досуга граждан. Их реализация поспособствует развитию массового и детско‑юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни, организации спортивных мероприятий и обеспечению доступной среды для активного отдыха различных групп населения. Суммарный объем капиталовложений по этим двум объектам превысит 4,5 млрд рублей», - рассказал генеральный директор ООО «Астро-Лифт» Станислав Ямалов,

По итогам рассмотрения данной инициативы Инвестиционный комитет одобрил представленный проект и присвоил ему статус приоритетного.

Фото: пресс-служба правительства РБ.