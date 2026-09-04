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Спорт
4 Сентября , 06:44

В Уфе построят два новых ФОКа

В Башкирии на инвестиционном часе одобрены инвестпроекты в сфере спорта, сообщает пресс-служба правительства республики.

Два многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплекса предполагается построить в Орджоникидзовском и Калининском районах Уфы.

«Проект подразумевает создание комплексов с сопутствующей инфраструктурой для спорта, отдыха и организации активного досуга граждан. Их реализация поспособствует развитию массового и детско‑юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни, организации спортивных мероприятий и обеспечению доступной среды для активного отдыха различных групп населения. Суммарный объем капиталовложений по этим двум объектам превысит 4,5 млрд рублей», - рассказал генеральный директор ООО «Астро-Лифт» Станислав Ямалов,

По итогам рассмотрения данной инициативы Инвестиционный комитет одобрил представленный проект и присвоил ему статус приоритетного.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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