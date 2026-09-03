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Спорт
3 Сентября , 12:52

В Башкирии поддержат спортсменов и тренеров

В правительстве Башкирии обсудили поддержку спортсменов и тренеров, сообщает пресс-служба исполнительных органов республики.

«Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в сборные команды России с 2018 года выросла более чем на 80%. По итогам 2025 года этот показатель достиг 745 человек. Это исторический максимум для республики», – подчеркнул премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.

Подробнее о том, как в Башкирии реализуется комплекс региональных мер поддержки спортсменов, тренеров и работников сферы физической культуры и спорта, доложил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр спорта Руслан Хабибов.

По его словам, в настоящее время в республике действует 8 мер поддержки спортсменов и тренеров. Среди них – стипендии для спортсменов до 18 лет, содействие в трудоустройстве талантливых спортсменов, материальное поощрение за победы в соревнованиях, пожизненные государственные стипендии олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским чемпионам и призерам и их тренерам.

– В 2026 году стипендии получают 219 юных спортсменов. За 2021–2025 годы на эти цели направлено 158,7 млн рублей, – отметил Руслан Хабибов.

Особое внимание уделяется поддержке тренерских кадров. С 2020 года по инициативе Главы Башкортостана реализуется проект «Сельский тренер». В 2024 году в республике запущен аналогичный проект «Городской тренер». Отдельное направление работы — повышение уровня социальной защищенности педагогов-тренеров. Благодаря наделению тренеров статусом педагогического работника и возвращению в спортивные школы должности тренера-преподавателя удалось довести их заработную плату до средней заработной платы педагогических работников региона. Продолжается и поддержка спортсменов в получении высшего образования.

«В республике сформирована целостная система выявления и поддержки талантливых спортсменов и тренеров. Необходимо совершенствовать условия для подготовки спортсменов высокого класса, чтобы укреплять конкурентоспособность башкирского спорта на всероссийском и международном уровне. При этом ключевая задача – сохранить и укрепить тренерский состав», – сказал Андрей Назаров.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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