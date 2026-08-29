«Торос» завершил турнир в С-Петербурге на третьем месте

События в этой встрече развивались парадоксально. В первом периоде дважды отличился игрок «Тороса» Ткач, и нефтекамцы этот отрезок матча выиграли 2:0. Но в середине поединка клуб из Башкирии заработал два удаления, и оба хозяева реализовали. Правда, между этими голами удачно добил шайбу Гунькин, и на второй перерыв команды ушли все-таки с преимуществом гостей в счете.

А затем в игре «Тороса» случился настоящий провал. Сначала они пропустили в большинстве, причем тут же могли получить еще один гол, но выход 1 в 1 нападающего «Динамо» отразил голкипер нефтекамцев Богданов. Однако безалаберная игра гостей в обороне продолжалась, и они к середине этого периода еще трижды вынули шайбу из своих ворот.

В итоге так позитивно начавшая для торосовцев встреча обернулась обидным поражением, когда они за 10 минут умудрились пропустить четыре гола.

Вместе с тем «Торос» проводил за три дня уже третий матч подряд, да и любой исход игры оставлял нефтекамцев на итоговом третьем месте. Вместе с тем такая потеря концентрации вряд ли обрадовала тренеров команды в канун наступающего чемпионата.

Фото: скриншот трансляции.