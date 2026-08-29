+9 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Спорт
28 Августа , 19:05

«Торос» завершил турнир в С-Петербурге на третьем месте

Нефтекамские хоккеисты в заключительный день турнира памяти Шилова в С-Петербурге уступили местному «Динамо» со счетом – 3:6.

«Торос» завершил турнир в С-Петербурге на третьем месте«Торос» завершил турнир в С-Петербурге на третьем месте
«Торос» завершил турнир в С-Петербурге на третьем месте

События в этой встрече развивались парадоксально. В первом периоде дважды отличился игрок «Тороса» Ткач, и нефтекамцы этот отрезок матча выиграли 2:0. Но в середине поединка клуб из Башкирии заработал два удаления, и оба хозяева реализовали. Правда, между этими голами удачно добил шайбу Гунькин, и на второй перерыв команды ушли все-таки с преимуществом гостей в счете.

А затем в игре «Тороса» случился настоящий провал. Сначала они пропустили в большинстве, причем тут же могли получить еще один гол, но выход 1 в 1 нападающего «Динамо» отразил голкипер нефтекамцев Богданов. Однако безалаберная игра гостей в обороне продолжалась, и они к середине этого периода еще трижды вынули шайбу из своих ворот.

В итоге так позитивно начавшая для торосовцев встреча обернулась обидным поражением, когда они за 10 минут умудрились пропустить четыре гола.

Вместе с тем «Торос» проводил за три дня уже третий матч подряд, да и любой исход игры оставлял нефтекамцев на итоговом третьем месте. Вместе с тем такая потеря концентрации вряд ли обрадовала тренеров команды в канун наступающего чемпионата.

Фото: скриншот трансляции.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru