«Толпар» одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира в Уфе

В первом матче турнира уфимцы дали бой сверстникам из Магнитогорска, уступив ему с минимальным счетом (1:2). Но следующая встреча, с «Авто» из Екатеринбурга завершилась разгромом «Толпара» - 1:7. Будущий победитель соревнований безжалостно наказывал хозяев льда за малейшие ошибки, отсюда и результат.

Естественно, что на заключительную игру толпаровцы вышли максимально отмобилизованными. Они в основном владели инициативой, еще в первом периоде открыли счет, а во втором снова вырвались вперед.

Победный результат удержать было непросто, челябинцы в заключительном периоде приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения. Дополнительной проблемой для «Толпара» стали три удаления в третьей 20-минутке. Но на этот раз уфимцы предельно внимательно действовали в обороне и нужный результат удержали. Заняв в итоге на турнире последнее место.

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».