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Спорт
28 Августа , 16:12

«Толпар» одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира в Уфе

Хоккеисты уфимского молодежного «Толпара» в последний день Кубка Родиона Амирова обыграли «Белых Медведей» со счетом – 2:1.

«Толпар» одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира в Уфе«Толпар» одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира в Уфе
«Толпар» одержал победу в заключительном матче предсезонного турнира в Уфе

В первом матче турнира уфимцы дали бой сверстникам из Магнитогорска, уступив ему с минимальным счетом (1:2). Но следующая встреча, с «Авто» из Екатеринбурга завершилась разгромом «Толпара» - 1:7. Будущий победитель соревнований безжалостно наказывал хозяев льда за малейшие ошибки, отсюда и результат.

Естественно, что на заключительную игру толпаровцы вышли максимально отмобилизованными. Они в основном владели инициативой, еще в первом периоде открыли счет, а во втором снова вырвались вперед.

Победный результат удержать было непросто, челябинцы в заключительном периоде приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения. Дополнительной проблемой для «Толпара» стали три удаления в третьей 20-минутке. Но на этот раз уфимцы предельно внимательно действовали в обороне и нужный результат удержали. Заняв в итоге на турнире последнее место.

Фото: пресс-служба ХК «СЮ».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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