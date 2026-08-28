«Салават Юлаев» в матче с «Амуром» удивил составом

На мемориале Ромазана в Магнитогорске жесткий календарь встреч, и каждая из команд подстраивается под него по своему разумению. Тренерский штаб «СЮ» решил на игре с «Амуром» дать отдых всем возрастным игрокам, за исключением капитана Панина. Поэтому юлаевцы выставили только три полные пятерки хоккеистов да впервые игравшего на турнире голкипера Коновалова.

Впрочем, они не особо рисковали уступить сопернику в мобильности. По признанию наставников «Амура», их команда проводила матчи уже четвертый день подряд и игроки тоже изрядно вымотались, хотя и сыграли в четыре полноценных состава.

Встреча началась – да и дальше продолжалась, в невысоком темпе. Какое-то время инициативой владели хабаровчане, но по ходу матча уфимцы удивили еще раз, дважды успешно реализовав численное большинство. В обоих случаях успех принесли фланговые броски: сначала после паса из-за ворот Филева, а затем Щербаков нашел длинной передачей Алалыкина.

При этом уже первая заброшенная шайба позволила молодежи «СЮ» поверить в себя и игра практически выровнялась. На пару голевых моментов у «Амура» было все-таки больше, в том числе они не использовали буллит. Но ни о какой игре в одни ворота речи не шло. Уфимцы старались максимально дисциплинированно действовать в обороне, успевая подстраховывать друг другая в случае ошибок, несколько раз подчищал огрехи своих товарищей и Коновалов. Атаковали юлаевцы меньше, здесь нападающих прежде всего подводили неточности в передачах.

Тем не менее ничейный исход основного времени уже пошел в плюс уфимской молодежи, но мини-сенсацию они не сотворили. В овертайме хлестким, но не самым, наверное, сложным броском со средней дистанции защитник хабаровчан принес свое команде победу.

«Салават Юлаев» - «Амур» (Хабаровск) – 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1). Шайбы: 1:0 – Ахсянов (Филев, Загребин, 10.49, бол.), 1:1 – Костенко (27.28), 2:1 – Алалыкин (Щербаков, Жаровский, 28.54, бол.), 2:2 – Борин (29.46), 2:3 – Акмальдинов (63.56).

Иллюстрация: пресс-служба ХК «СЮ».