«Торос» уступил в овертайме «Омским Крыльям»

Основное время матча закончилось со скромным счетом – 1:1. Однако обе команды реализовали разве что 10 процентов из реальных голевых моментов, которые у них были. Все это благодаря надежной игре вратарей, в том числе и молодого голкипера «Тороса» Егора Бая.

Счет открыл в первом периоде броском от синей линии нефтекамец Елсуков, однако за 12 секунд до второго периода омичи равновесие восстановили. Неизвестно, как бы в итоге закончилась встреча, не заработай торосовцы в овертайме удаление. Свой шанс «Крылья» использовали сполна.

В трех матчах на турнире «Торос» пока ни разу не проиграл в основное время, но при двух ничейных исходах после 60 минут уступил сначала по буллитам, а теперь и в дополнительное время.

Фото: скриншот трансляции.