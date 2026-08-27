«Салават Юлаев» победил «Ладу» на турнире в Магнитогорске

Главными проблемами уфимцев в двух первых периодах стало то, что они были не так активны в движении и хуже держали шайбу. Это и стало причиной того, что они перед заключительным периодом уступали сопернику в два гола. Вообще-то уфимцы порой словно просыпались и показывали интересный хоккей, но потом опять успокаивались и позволяли «Ладе» в не самых очевидных ситуациях добиваться успеха. Тем более что не всегда ровно действовал и молодой голкипер «СЮ» Илья Елин.

Кстати, в составе уфицев на эту встречу по сравнению с прошлым матчем было заявлено еще пять новых молодых ребят, которые влились в 3-4 звенья. По сути, они больше заботились об обороне. Тогда как в атаке погоду делали более опытные хоккеисты.

Примечательно, что четыре шайбы «СЮ» забросил в большинстве. Особенно важно, что две из них с интервалом 1,5 минуты пришлись на начало третьего периода. К том времени юлаевцы заметно отставали в счете, но их бригада большинства не оставила тольяттинцам шансов, разыгрывая «лишнего» как по нотам.

Напряженным выдались последние минуты встречи. Безусловно, уфимцам было обидно вновь оказаться в роли догоняющих на 44-й минуте, кода они прозевали острый выпад нападающих «Лады». Да еще за 3,5 минуты до конца основного времени получил штраф Корбит. Тольяттинцы постарались как можно больше возить шайбу по своей зоне, за что и поплатились. Максим Кузнецов удачно сыграл на перехвате и с убойной позиции, да еще в меньшинстве, вновь восстановил равновесие. А затем нервы подвели хоккеиста «Лады» Савчика, он согрешил подножкой аж за чужими воротами. В овертайме, в формате 4 на 3, «СЮ» в очередной раз своего не упустил.

При всем открытом хоккее надо отметить и характер юлаевцев, как успешную игру их лидеров в большинстве. У соперника было всего пять удалений, и четыре из них, напомним, уфимцы реализовали.

«Салават Юлаев» - «Лада» (Тольятти) – 6:5 ОТ (1:2, 1:2, 3:1, 1:0). Шайбы: 0:1 – Савчик (06.30), 1:1 – Родуолд (Ремпал, Броссо, 08.12, бол.), 1:2 – Карпов (15.02), 1:3 – Кинг (22.48, бол.), 2:3 – Ремпал (Варлов, 25.47), 2:4 – Савчук (31.04), 3:4 – Броссо (Ремпал, 40.31, бол.), 4:4 – Ремпал (Родуолд, Алексеев, 41.55, бол.), 4:5 – Рыжов (43.54), 5:5 – Кузнецов (58.22, мен.), 6:5 – Родуолд (Броссо, Ремпал, 61.10, бол.).

Фото: скриншот трансляции.