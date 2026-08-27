Андрей Назаров рассказал о Международном дне бокса

«Когда смотришь на бокс со стороны, видишь только силу удара. Но на самом деле этот вид спорта держится на стратегии и воле. Просчитать соперника на шаг вперед, сохранить ясность ума в критический момент — именно это делает чемпиона чемпионом и в жизни, и на ринге», - написал Андрей Назаров.

Он рассказал, что в Башкирии растут школы, работают тренеры, подрастают ребята, которые умеют биться по-настоящему. В 2025 году рекордные 745 спортсменов Башкирии вошли в сборные России, 19 из них — в национальную сборную.

«Чтобы закрепить успех, нужна база. Сейчас завершается проектирование Центра прогресса бокса в Уфе. Это будет масштабный объект, который позволит растить новых чемпионов и проводить соревнования высочайшего уровня. Спасибо тренерам и спортсменам — это их заслуга. И самим ребятам — за труд», - подчеркнул Андрей Назаров.

Иллюстрация: соцсети Андрея Назарова.