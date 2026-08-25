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Спорт
25 Августа , 13:14

У Башкирии на Спартакиаде – ещё две медали и почетное место в гандболе

Две медали в копилку Башкирии принесли очередные старты II Спартакиады народов России.

У Башкирии на Спартакиаде – ещё две медали и почетное место в гандболеУ Башкирии на Спартакиаде – ещё две медали и почетное место в гандболе
У Башкирии на Спартакиаде – ещё две медали и почетное место в гандболе

Как сообщает пресс-служба Минспорта РБ, бронзовую медаль в легкой атлетике завоевала Анна Теплова. В Челябинске спортсменка стала третьей в финальном забеге на 5000 метров среди женщин, показав результат 15:58,71.

Еще одну награду наши спортсмены привезли из Екатеринбурга, где завершились соревнования по стрельбе из лука. В дисциплине «смешанные команды, блочный лук» бронзовыми призерами стали Елизавета Боброва и Дмитрий Агуреев.

Удачно выступила на Спартакиаде и женская сборная Башкирии по гандболу, она впервые в своей истории вошла в топ 10. Команда республики в итоге заняла 9 место.

Правда, начали турнир башкирские девчонки не очень удачно. Они на предварительном этапе проиграли командам Самарской области – 21:40, Московской области – 25:37, Ростовской области – 30:46 и Волгоградской области – 29:40, но победила сборную Ставропольского края – 30:20.

Зато в турнире за 9-12 места команда Башкирии поражений не знала, она была сильнее соперниц из Удмуртии – 28:21 и Санкт-Петербурга – 38:32

Фото: пресс-служба Минспорта РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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