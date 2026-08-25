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Спорт
25 Августа , 08:28

«Торос» начал турнир в С-Петербурге с серии буллитов

В первом матче на турнире имени В.В. Шилова в С-Петербурге хоккеисты нефтекамского «Тороса» в серии буллитов уступили новокузнецкому «Металлургу» - 2:3Б.

«Торос» начал турнир в С-Петербурге с серии буллитов«Торос» начал турнир в С-Петербурге с серии буллитов
«Торос» начал турнир в С-Петербурге с серии буллитов

Такой результат против победителя регулярного чемпионата прошлого сезона пойдет «Торосу» скорее в плюс, ведь по ходу матча клуб из Башкирии уже после стартового отрезка уступал со счетом – 0:2.

Тем не менее два дальних броска нефтекамцев во втором и третьем периодах позволили им нивелировать отставание. Отличились ребята из первой пятерки Петренко и Гуркин. В буллитах все решил один точный бросок форварда «Металлурга», парировать его голкипер Елин не смог.

В целом соперник торосовцев выглядел чуть мастеровитее и изобретательнее, сумел реализовать единственное большинство. Нефтекамцы играли скорее от обороны, но свои шансы тоже использовали.

Фото: пресс-служба ХК «Торос».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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