«Салават Юлаев» начал с победы турнир в Магнитогорске

Юлаевцы с первых минут выглядели активнее своего соперника. При этом тренеры «СЮ» продолжают эксперименты с составом: большинство нападающих сыграли и на турнире в Уфе, но сочетания звеньев атаки было иным.

Тем не менее, за исключением разве что четвертого состава, нападающие уфимцев стабильно создавали проблемы обороне челябинцев. И логично вышли вперед в счете. Ремпал удачно бросил «с усов» после паса назад от Сучкова, а Броссо на «пятачке» технично поднял шайбу под перекладину. Тем самым реализовав очередное большинство команды.

Кстати, при остальных розыгрышах «лишнего» «СЮ» выглядел не столь убедительно, можно вспомнить разве что бросок Шипачева, угодившего в перекладину.

Казалось, ничего не предвещало юлаевцам особых проблем, но ближе к экватору встречи и «Трактор» постепенно вошел в игру. И одна из его атак завершилась точным броском Легаре. После чего «СЮ» попал еще в одну стрессовую ситуацию: с интервалом в минуту сначала был удален Жаровский, а потом и Алалыкин. Последнего, как уже многих хоккеистов, подвело новое пресловутое правило о задержке игры, когда двухминутным штрафом карается малейший захват шайбы рукой. Но юлаевцы в обороне выдержали.

Зато не смогли справиться с атакой соперника на старте заключительного периода. Челябинцы втроем ворвались в чужую соперника, Легаре смог отклеиться от Шипачева и без помех бросил.

И здесь из тени быстро вышло четвертое звено «СЮ». Орлович-Грудков в итоге выскочил один на один с голкипером «Трактора» и словно опытный мастер хладнокровно решил эпизод.

Очередной напряженный момент в матче возник после удаления Корбита: бросок челябинца пришелся в перекладину, и тут же Горшков убежал 1 в 1, но тоже свой шанс не использовал.

Концовка встречи оказалась на особицу: юлаевцы долго не отдавали сопернику шайбу, мешая ему выпустить экстра-хоккеиста. А когда такая возможность вроде бы появилась, челябинцы пропустили еще раз. Голкипер «Трактора» был еще на полпути к скамейке запасных, когда Броссо в средней зоне выкрал шайбу у соперника наказал его за торопливость.

«Салават Юлаев» - «Трактор» (Челябинск) – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Шайбы: 1:0 – Ремпал (Сучков, Шипачев, 18.26), 2:0 – Броссо (Шипачев, Алексеев, 22.11, бол.), 2:1 – Легаре (31.26), 2:2 – Легаре (44.20), 3:2 – Орлович-Грудков (Корбит, 46.20), 4:2 – Броссо (59.05).

Иллюстрация: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».