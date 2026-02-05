Уфимский «Кировец» поделил очки в Ульяновске

В первой игре лучше были хозяева. Счет долгое время менялся то в одну, то в другую сторону, но в итоге ульяновские мастера одержали победу – 6:5. По похожему сценарию началась и вторая встреча, но здесь концовка осталась за уфимцами, в итоге им удалось взять реванш – 6:4.

«Что называется, выиграли – и хорошо. Но вообще-то такие команды надо побеждать на классе, на мастерстве. А мы сами себе порой создаем проблемы», - подытожил поединки в Ульяновске главный тренер «Кировца» Сергей Осипов.

Сейчас «Кировец» входит в тройку лучших в Подгруппе 2 Высшей лиги. У него, как и у клубов «Академия «Уральский трубник» и «Знамя Воткинск», по 31 очку.

Фото: пресс-служба ХК «Кировец».