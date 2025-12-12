-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
12 Декабря , 15:31

Алексей Шалопин из Башкирии стал лучшим тренером России по лёгкой атлетике

Алексея Шалопина из Бирска с победой в номинации «Лучший тренер малых городов и сел по легкой атлетике 2025» поздравил на своей странице в соцсетях вице-премьер правительства – министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

Алексей Шалопин из Башкирии стал лучшим тренером России по лёгкой атлетике
Алексей Шалопин из Башкирии стал лучшим тренером России по лёгкой атлетике

«В Москве завершилась церемония вручения первой премии Всероссийской федерации легкой атлетики «Золотая шиповка». В номинации «Лучший тренер малых городов и сел по легкой атлетике 2025» победу одержал наставник из Бирска - Алексей Шалопин!» - написал Руслан Хабибов.

Руслан Хабибов привел слова председателя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петра Фрадкова, отметившего, что премия «Золотая шиповка» призвана отдать дань представителям российской легкой атлетики, которые работают на благо спорта.

Фото: соцсети Руслана Хабибова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru