Алексей Шалопин из Башкирии стал лучшим тренером России по лёгкой атлетике

«В Москве завершилась церемония вручения первой премии Всероссийской федерации легкой атлетики «Золотая шиповка». В номинации «Лучший тренер малых городов и сел по легкой атлетике 2025» победу одержал наставник из Бирска - Алексей Шалопин!» - написал Руслан Хабибов.

Руслан Хабибов привел слова председателя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петра Фрадкова, отметившего, что премия «Золотая шиповка» призвана отдать дань представителям российской легкой атлетики, которые работают на благо спорта.

Фото: соцсети Руслана Хабибова.