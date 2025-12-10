-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Спорт
10 Декабря , 15:03

В Башкирии тренеры будут получать единовременные выплаты

В рамках федеральной программы «Земский тренер» 22 физкультурных педагога из республики ежегодно будут получать единовременные выплаты.

В Башкирии тренеры будут получать единовременные выплаты
В Башкирии тренеры будут получать единовременные выплаты

Данная программа, основой для которой стал республиканский проект «Сельский тренер», с 2026 года распространится по всей России, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии единовременные выплаты ежегодно будут получать 22 тренера-преподавателя. единовременные выплаты будут получать 22 тренера-преподавателя. Из федерального бюджета на эти цели на три года предусмотрено 57,3 млн рублей.

— За последние годы нам удалось сформировать комплексный подход по привлечению федеральных средств в сферу спорта, — прокомментировал первый заместитель министра спорта РБ Сергей Алопин. — Субсидии предоставляются на строительство спортивных объектов, установку модульных сооружений и спортивных площадок, а также на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. По результатам взаимодействия с минспортом России республике удалось дополнительно привлечь 173,1 млн рублей на будущий год.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru