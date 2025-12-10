В Башкирии тренеры будут получать единовременные выплаты

Данная программа, основой для которой стал республиканский проект «Сельский тренер», с 2026 года распространится по всей России, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии единовременные выплаты ежегодно будут получать 22 тренера-преподавателя. единовременные выплаты будут получать 22 тренера-преподавателя. Из федерального бюджета на эти цели на три года предусмотрено 57,3 млн рублей.

— За последние годы нам удалось сформировать комплексный подход по привлечению федеральных средств в сферу спорта, — прокомментировал первый заместитель министра спорта РБ Сергей Алопин. — Субсидии предоставляются на строительство спортивных объектов, установку модульных сооружений и спортивных площадок, а также на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. По результатам взаимодействия с минспортом России республике удалось дополнительно привлечь 173,1 млн рублей на будущий год.

Фото автора.