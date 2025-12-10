-16 °С
10 Декабря , 18:43

Башкирия получила федеральную поддержку для развития спорта

Развитие спорта в регионе невозможно без партнерства с федеральным центром. Для Башкирии такая поддержка стала системной, написал на своей странице в соцсетях премьер-министр республики Андрей Назаров.

«С 2019 года мы привлекли в спортивную отрасль республики более 3,2 млрд рублей. На эти средства построили 12 крупных спортцентров, установили 68 площадок ГТО, ввели 4 многофункциональные площадки, закупили 20 автобусов, оснастили спортшколы современным инвентарем», - рассказал премьер-министр.

Андрей Назаров сообщил, что в 2026 году только по линии Минспорта России регион получит 671,5 млн рублей - более чем вдвое больше, чем в этом году. По проекту «Бизнес-спринт» в республику уже зашло 3,9 млрд рублей, в том числе на бассейн в Октябрьском и ФОК «Алга» в Стерлитамаке. Развивааются модульные спортсооружения и «умные» площадки, расширяется сеть объектов ГТО.

«Отдельная тема - люди. Наш проект «Сельский тренер» лег в основу федеральной программы «Земский тренер»: Башкортостан получит 57,3 млн рублей, ежегодные выплаты получат 22 тренера-преподавателя.

Будем и дальше использовать каждую возможность, чтобы в республике становилось больше современных спортобъектов, а у жителей - поводов выйти на тренировку», - подчеркнул Андрей Назаров.

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
