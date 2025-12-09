-16 °С
В Уфе начали заснеживать горнолыжную трассу на улице Менделеева

С наступлением холодов началась подготовка склонов спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, сообщил в соцсетях глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

«Накануне были запущены снегогенераторы — мощные установки, которые под высоким давлением смешивают воду и воздух, превращая их в искусственный снег. Они работают без перерыва, чтобы как можно быстрее покрыть склон необходимым количеством снега. Для подготовки склона требуется около 40 тысяч кубометров искусственного покрытия», — пояснил глава района.

Горнолыжную трассу формируют к важному событию — спартакиаде стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, уточнил Антон Тарасов.

Фото: Антон Тарасов ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
