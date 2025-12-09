-16 °С
Чемпионат России по боксу среди женщин в Уфе посетили свыше шести тысяч человек

Чемпионат России по боксу среди женщин, прошедший в Уфе, стал масштабным спортивным событием, которое посетили свыше 6 000 зрителей.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, эти цифры были озвучены на итоговом рабочем совещании под председательством премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

«Только финальные поединки собрали более 2 000 болельщиков, что говорит о растущей популярности женского бокса и высоком уровне организации турнира. За последние годы мы накопили серьезный опыт проведения крупных спортивных событий. Благодаря современной инфраструктуре, такой как Дворец борьбы, мы провели этот чемпионат на качественно новом уровне по сравнению с 2023 годом. Это дает нашим спортсменам отличные возможности для тренировок, а зрителям – комфортные условия для просмотра ярких поединков», - отметил Андрей Назаров.

Чемпионат проходил в уфимском Дворце борьбы с 29 ноября по 5 декабря, в нем участвовали 163 мастера из 48 регионов России. Башкирию на турнире представили 8 спортсменок, две из них - Азалия Аминева и Юлия Чумгалакова, завоевали «золото».

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
