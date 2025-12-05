-16 °С
5 Декабря , 22:39

В Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин

О завершившемся в Уфе чемпионате России по женскому боксу рассказал на своей странице в соцсетях премьер-министр Башкирии, президент федерации бокса РБ Андрей Назаров.

В Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин

«Несколько дней столица Башкортостана жила боями 163 сильнейших спортсменок из 48 регионов страны. В каждом поединке – характер, азарт, настоящий профессионализм и огромное желание побеждать», - написал Андрей Назаров.

Он поблагодарил Федерацию бокса России за доверие, партнеров и спонсоров – за поддержку, тренеров, судей, волонтеров – за огромную работу, без которой такой турнир просто был невозможен.

«Башкортостан уже сегодня по праву претендует на звание спортивной столицы России: у нас более 13 тысяч спортивных объектов, бокс культивируется 105 лет, а на этом чемпионате выступили 8 наших прекрасных и сильных спортсменок», - подчеркнул Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил, что девчата из Башкирии показали свою мощь. Азалия Аминева стала трехкратной чемпионкой страны. Юлия Чумгалакова, которая представляет республику в параллельном зачете, завоевала чемпионский титул в шестой раз. Бронзовый призер чемпионата Милена Борисова – тоже из Башкирии.

Андрей Назаров поздравил победительниц и заявил, что ими гордится вся республика.

Фото: соцсети Минспорта РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
