«Салават Юлаев» проиграл «Драконам»

На старте матча уфимцы порадовали своих болельщиков красивой игрой. Поэтому пропущенный ими гол выглядел и не очень логичным, и курьезным. Шайба после отскока от клюшки кого-то из хоккеистов по дуге сильно ударилась в заднее закругление верхней рамки ворот, отскочила на «пятачок» перед Вязовым – здесь-то ее и подкараулил Рендулич.

У Уфимцев игра выгодно отличалась быстрыми атаками с ходу и красивыми розыгрышами, но повезло гостям только раз, после дерзкого виража Фаизова прямо на чужие ворота. Даже на общем фоне выделялось своей реактивностью восстановленное звено Сучков-Жаровский-Горшков, вот только довести дело до точного броска им не позволял хорошо знакомый фанатам «СЮ» голкипер Кареев.

Драматичной была концовка первого периода: юлаевцы минуту отыграли в меньшинстве 3 на 5, череда удалений продолжилась и уже уфимцы почти 2 минуты имели большинство. И вновь счет на табло не изменился.

Постепенно хозяева извлеки уроки из своих ошибок и перестроили игру. Они перешли на прессинг юлаевцев даже в их зоне, стали действовать намного шире, ловили соперника на неточных передачах и в итоге перехватили инициативу. И воспользовавшись очередной ошибкой хоккеистов «СЮ» у своих ворот, снова вышли вперед в счете.

Удачно играл не только Кареев, но и его коллега Вязовой. Иначе счет мог быть намного крупнее, причем не очень понятно, в чью пользу. Сникло звено Жаровского, а сам центрфорвард стал слишком часто ошибаться. Казалось, юлаевцев вновь выручило большинство, пас с фланга эффектно подправил Броссо. Но радовались гости недолго. Они в одной из атак засиделись в чужой зоне и пропустили выпад 3 в 2, – а разыгрывать такие ситуации канадские хоккеисты китайской команды умеют.

Но свой главный шанс удачно разыграть «лишнего» и спасти матч уфимцы все-таки не использовали. За 2 минуты до финальной сирены «Драконы» были наказаны за умышленный выброс шайбы. Плюс к этому юлаевцы выпустили экстра-хоккеиста, но удача была не на их стороне: единственный стоящий бросок в исполнении Ремпала пришелся в штангу. Все остальные попытки с многочисленными передачами ни к чему не привели.

«СЮ», как и в предыдущем матче с ЦСКА, хорошо начал встречу, но потом инициативу упустил. В Москве у этой истории оказался счастливый конец, а вот в С-Петербурге – нет. Подвел «лишний» гол, пропущенный из-за ошибок в обороне.

«Драконы» -– «Салават Юлаев» – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Шайбы: 1:0 – Рендулич (Сомерби, 01.54), 1:1 – Фаизов (Ефремов, 08.38), 2:1 – Сукезе (Кленденинг, Меркли, 26.07), 2:2 – Броссо (Ремпал, Родуолд, 47.39, бол.), 3:2 – Лабанк (Куинни, 48.25).

Фото: скриншот сайта КХЛ.