В Башкирии получили поддержку 207 сельских тренеров

Глава региона сообщил, что сегодня во время оперативного совещания в правительстве РБ еще пять тренеров-преподавателей спортшкол Башкирии стали участниками программы «Сельский тренер». Радий Хабиров вручил им сертификаты на единовременную выплату в размере 1 миллион рублей. За пять лет существования региональной программы поддержаны уже 207 тренеров в селах и малых городах республики.

Благодаря проекту во многих районах начинают развивать виды спорта, которыми раньше там не занимались. Только в 2025 году открылись новые отделения по спортивной борьбе, боксу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, плаванию. В 13 сельских районах началась подготовку ребят для спортивного резерва республики. «Зажигаются новые звезды, появляются первые победы. А всего в занятия спортом удалось вовлечь более 5 тысяч детей. Это достойный результат», — написал Радий Хабиров.

С 2024 года в Башкирии реализуется еще один проект, направленный на поддержку спорта, — «Городской тренер». По словам руководителя республики, здесь главная его цель немного другая – привлечь в Башкирию опытных специалистов из других регионов. Уже есть успехи, ребята достойно представляют республику на всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике и бадминтону.

«Ну а со следующего года мы присоединимся к федеральному проекту «Земский тренер», в основу которого лег и опыт нашей республики. Субсидии по нему получат 22 работника физкультуры и спорта, здесь наш регион — в числе лидеров», — рассказал Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что Башкортостан признали лучшим спортивным регионом страны. «Продолжаем работать, чтобы удержать эту высокую планку. Поддержка и развитие детского спорта остаются нашими приоритетами. И внимание к тренерам, прежде всего к молодым специалистам, здесь имеет очень большое значение. Низкий поклон каждому из них», — написал Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.