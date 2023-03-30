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Спорт
30 Марта , 10:07

В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике

О первых крупных соревнованиях в республиканском Центре гимнастики им. Светланы Хоркиной в Уфе рассказал на своей странице в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике

- Принимаем первенство России по спортивной гимнастике среди юношей 12-13 лет и девушек 11-12 лет. Среди участников – почти 100 человек из 42 городов. Дети соревнуются в личном многоборье и в отдельных дисциплинах. Всего разыгрываются 12 комплектов наград, - поделился радостным событием Радий Хабиров.

Соревнования продлятся до 2 апреля в ультрасовременном спортивном центре, который и был-то открыт в Уфе меньше года назад.

- Для юных спортсменов участие в первенстве – это важный этап на пути к олимпийскому пьедесталу. Вы знаете, что спортивной гимнастикой в Башкирии занимаются почти три тысячи детей, подростков и молодых жителей республики?  - обратился к юным спортсменам России вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

Фото из тг-канала Ирека Сагитова.

 

В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
В Уфе стартовало первенство России по спортивной гимнастике
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:центр имени хоркинойспортивная гимнастикаюношеское первенство россиисагитовхабиров
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