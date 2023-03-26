ФК «Уфа» проиграл на выезде «Арсеналу»

В первом тайме уфимцы традиционно старались прорваться к чужим воротам по правому флангу, но навесы в чужую штрафную успеха не приносили. Хозяева действовали более разнообразно, что и позволило им забить мяч. Классическая стенка на подходе к штрафной гостей привела к тому, что Луценко оказался практически один на один с голкипером «Уфы» Кукушкиным и послал мяч точно в дальний от себя угол. Гол придал «Арсеналу» энергии, и они продолжали доминировать на поле. До перерыва хозяева нанесли шесть ударов по воротам соперника, тогда как гости только один.

Во втором тайме темп игры продолжал оставаться высоким. Гости стали играть более агрессивно, но и тульские футболисты отнюдь не собирались играть на удержание счета. В итоге за 25 минут игры после перерыва у гостей в активе оказались только два удара головой, и те были очень неточными. Зато на 80-й минуте арсеналец Хабибов чуть не увеличил счет – гостей спас вратарь. Ситуацию для «Уфы» изменил выход Молтенинова. Он сразу получил пас на ход, по левому флангу прошел к чужой штрафной и поразил дальний угол. Радовались уфимцы всего минуту: после дальнего удара Ткачева мяч задел кого-то из гостей и влетел в ворота «Уфы». За оставшееся до финального свистка время было много борьбы, стыков и ни одного опасного момента.

«Арсенал» (Тула) – «Уфа» - 2:1 (1:0). Голы: 1:0 – Луценко (27), 1:1 – Молтенинов (86), 2:1 – Ткачев (87).