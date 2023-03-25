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Сегодня, 22:31

В «Салавате Юлаеве» тренерский штаб остался без изменений

В ХК «Салават Юлаев» принято решение оставить тренерский штаб на следующий сезон в прежнем составе. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

В «Салавате Юлаеве» тренерский штаб остался без изменений
В «Салавате Юлаеве» тренерский штаб остался без изменений

В тренерский штаб «Салавата Юлаева» входят главный тренер – Виктор Козлов, тренеры Николай Цулыгин и Константин Кольцов, тренер вратарей Олег Филимонов и тренер по физической подготовке – Адриан Вальво.

- Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена. Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идем в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами. Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обреченности и неуверенности в завтрашнем дне, - прокомментировал принятое решение генеральный директор «СЮ» Ринат Баширов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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