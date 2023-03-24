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«Толпар» восстановил равенство в серии с омскими хоккеистам

Хоккеисты уфимского «Толпара» победили на выезде «Омских Ястребов» со счетом — 5:4 и сделали счет в серии плэй-офф МХЛ равным — 1-1.

«Толпар» восстановил равенство в серии с омскими хоккеистам
«Толпар» восстановил равенство в серии с омскими хоккеистам

По итогам первого периода вряд ли кто предполагал, что матч получится таким богатым на годы. Уфимцы сначала сдерживали атакующий порыв гостей, а затем сами перешли к успешным действиям на контратаках. Которые во второй половине поединка оказались результативными. Свою роль сыграло и умение «Толпара» использовать численное преимущество.

Драматичными получились последние минуты встречи. Уступая в одну шайбу, хозяева решили заменить голкипера на полевого хоккеиста. Но только пропустили сами. Однако и тогда омичи не прекратили борьбы и все-таки добились успеха. Однако на последней минуте гости «встали стеной» у своих ворот и победу не упустили.

«Омские ястребы» (Омск) – «Толпар» (Уфа) – 4:5 (0:0, 2:2, 2:3). Голы: 0:1 (26:39) — Пермяков (Комаров, Ахсянов); 1:1 (29:08) — Мирошниченко (Холодилин, Рейнгардт); 1:2 (32:19) — Колесников (Шарифьянов, Рубцов); 2:2 (34:50) — Трикозов (Гуляев, Малов, бол.); 2:3 (49:47) — Переседов (Пермяков, Бабенко, бол.); 3:3 (52:56) — Хворов (Филатьев, Леука); 3:4 (57:30) — Рубцов (Пермяков, Кадыров, бол.); 3:5 (58:40) — Филиппов (Балло, Кадыров, п.в.); 4:5 (59:09) — Голоднюк (Едыкин, Куликовский).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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