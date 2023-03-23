«Торос» сравнял счет в серии плей-офф с «Соколом»

Как и следовало ожидать, упорная борьба шла до последней минуты матча. Хозяева благодаря помощи нескольких игроков, переданных из «Салавата Юлаева», смоги дать бой сопернику. Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Сокол» завоевал бронзовые медали. Однако нефтекамцы уже на старте первого периода открыли счет, а в начале следующей двадцатиминутки еще больше нарастили преимущество. Гости не сдались, сократили отставание, но не смогли избежать неприятностей на последней минуте. Тренеры «Сокола» заменили голкипера на полевого хоккеиста, за что и были наказаны еще одной шайбой. Седьмой, решающий матч серии пройдет в Красноярске.26 марта.

«Торос» (Нефтекамск) – «Сокол» (Красноярск) – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Шайбы: 1:0 – Асылаев (Лапшин, Шаповаленко, 05.18), 2:0 – Ремов (Скориков, Каменев, 22.28, бол.), 2:1 – А.Тарасов (Потехин, Минеев, 51.01, бол.), 3:1 - Коренев (Мясищев, Асылаев, 59.42, п.в.).