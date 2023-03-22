В Уфе сыграют чемпионы регионов Урала и Западной Сибири по мини-футболу

Башкирию на соревнованиях представит команда «Электрощит» из Сибая, которая в последние годы регулярно становится чемпионом республики. Их соперниками станут еще семь команд – чемпионы своих регионов. Напомним, что в прошлом сезоне «Электрощит» впервые представил республику в чемпионате России по футболу «8×8», где вышел в 1/8 финала.

Организаторы турнира сообщают, что для любителей мини-футбола, которые не смогут лично посетить матчи, будет организована трансляции всех игр в прямом эфире с трех профессиональных камер.

Фото: пресс-служба ФФРБ.