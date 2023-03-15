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Сегодня, 22:00

В Уфе прошло заседание оргкомитета Летних Сурдлимпийских игр - 2023

В Уфе глава Башкирии Радий Хабиров и замминистра спорта России Одес Байсултанов провели заседание оргкомитета по проведению Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

В Уфе прошло заседание оргкомитета Летних Сурдлимпийских игр - 2023
В Уфе прошло заседание оргкомитета Летних Сурдлимпийских игр - 2023

Игры пройдут в Уфе с 23 июля по 2 августа 2023 года. В них будут участвовать более 2,3 тысячи атлетов. За медали в 21 виде спорта станут бороться представители всех регионов страны и дружественных России государств. В каждой дисциплине выступят спортсмены не менее пяти стран.

- Уверен, что ответственный подход со стороны Башкирии позволит провести старты максимально хорошо. В этом нет сомнений, – подчеркнул Одес Байсултанов.

Во время заседания обсуждались вопросы размещения участников Игр, их экипировки, логистические маршруты. На соревнованиях будут работать более 500 судей, 50 сурдопереводчиков и около 200 волонтеров. Сами старты пройдут в Центре спортподготовки имени Р.Баталовой, спорткомплексе «Динамо» и в уфимском Дворце спорта. Торжественную церемонию открытия Игр планируется провести на «Уфа-Арене».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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