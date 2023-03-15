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Сегодня, 20:09

В Башкирии завершено строительство нового ФОКа

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершено в селе Бураево в Башкирии. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии завершено строительство нового ФОКа
В Башкирии завершено строительство нового ФОКа

С новостройкой руководитель региона познакомился вместе с заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым во время поездки в Бураевский район.

Радий Хабиров рассказал, что сегодня в Башкирии одновременно строится около полутора десятков спортивных объектов, в том числе бассейны, ледовые дворцы и ФОКи. «Моя мечта – чтобы в каждом крупном сельском населенном пункте были свои дворцы спорта. Где бурлит жизнь, где дети занимаются спортом, где есть тренеры и спортивные результаты», - написал глава региона.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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