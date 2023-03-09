«Салават Юлаев» дома в овертайме потерпел поражение от «Адмирала»

Первые полторы минуты встречи обернулись кошмаром для юлаевцев. Уже в первой атаке «Адмирала» Науменков у борта проиграл борьбу Шулаку, тот отправил шайбу на «пятачок», где два хоккеиста команды из Владивостока оказались против одного соперника и за счет короткого розыгрыша поразили ворота. После игры многие специалисты отмечали, что против Науменкова была подножка, но судьи оставили этот эпизод без внимания. Тренеры «СЮ» взяли запрос на положение «вне игры», однако оно не подтвердилось. В результате хозяева остались в меньшинстве, которое гости быстро реализовали: после дальнего броска Червени шайба угодила в Файзуллина и отправилась в сетку.

Какое-то время уфимцы приходили в себя, но к середине периода смоги провести несколько острых ответных атак. У «Адмирала» - впрочем, как и весь матч, был надежен Серебряков. Затем запал юлаевцев несколько ослаб. Они хотя и владели инициативой, но явных голевых ситуаций не создавали. Хозяева порой теряли темп в середине площадки, позволяя гостям всей пятеркой «окопаться» в своей зоне. Не сразу юлаевцы решались и на бросок, давая шанс сопернику перекрыть опасные направления. А легионеры «СЮ» Хо-Сэнг и Хмелевский слишком увлекались индивидуальными действиями. К положительным для хозяев моментам можно отнести стремление к силовой борьбе (после первого периода счет здесь был 15-2 в их пользу) и желание настырно действовать на чужом «пятачке».

Во втором периоде первая же полноценная контратака гостей завершилась голом. Гутик прорвался по правому флангу, последовала передача вдоль ворот на Паутова, который чуть опередил Коледова и переправил шайбу в сетку. В середине периода Метальников грубо сыграл клюшкой против Кадейкина, и уфимского центрфорварда под руки увезли со льда. Больше на площадку он не выходил. После первого периода у «СЮ», кстати, не появлялся и нападающий Дроздов. Вслед за этим чуть не вспыхнула потасовка, но судью обоюдным удалением погасили страсти.

Встряска пошла на пользу уфимцам. Шулак выбросил шайбу за пределы поля, и в формате 4 на 3 дальним точным броском отличился Науменков. Следующий игровой эпизод закончился тем, что адмиралец Шевченко нарушил правила на Хо-Сэнге, и юлаевцы вновь оказались в большинстве. В результате Науменков бросил по воротам, к отскочившей шайбе первыми успели Шмелев и Пустозеров и сократили разрыв до минимума. В конце периода хозяев при игре в меньшинстве выручила перекладина ворот.

В третьем периоде уфимцы играли фактически в три звена нападения, но продолжали настойчиво идти вперед. Гости не гнушались пробросами и сами включились в силовую борьбу. Ближе к концу встречи хозяева, чувствовалось, стали терять силы и чаще ошибаться. Тем не менее Хо-Сэнг сумел заработать на себе удаление. Которое уфимцы провели невнятно. За 1,5 минуты до конца встречи гости заработали еще один штраф, к которому тренеры «СЮ» добавили полевого хоккеиста вместо голкипера. И не зря. Отчаянный навал юлаевцев завершился тем, что Пустозеров за 9 секунд до сирены сумел на «пятачке» добить шайбу в ворота. В итоге «Салават Юлаев» сумел по ходу основного времени трижды реализовать большинство.

Овертайм вновь оказался за «Адмиралом». Хозяева около трех минут отчаянно «висели» на воротах соперника, но шайбу потеряли. Грачев, не мудрствуя лукаво, выбросил ее «парашютом» подальше от своих ворот, первым к ней успел Шевченко, заскочил в зону юлаевцев и бросил в дальний нижний угол. Ежов парировать несложную угрозу не сумел.

«Салават Юлаев» - «Адмирал» - 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1). Шайбы: 0:1 – Шевченко (Берлев, Чебыкин, 00.52), 0:2 – Файзуллин (Червени, Криштоф, 01.26, бол.), 0:3 - Паутов (Гутик, Берлев, 23.59), 1:3 – Науменков (Шмелев, 32.56, бол.), 2:3 - Пустозеров (Хмелевский, Шмелев, 34.00, бол.), 3:3 - Пустозеров (Шмелев, Мерфи, 59.51, бол.), 3:4 - Шевченко (Грачев, Файзуллин, 65.18).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».