В столице Башкирии пройдет 38-й Уфимский лыжный марафон

Планируется участие более 600 лыжников – спортсменов и любителей со всей России. Каждый может выбрать дистанцию по силам и пробежать на лыжах свободным стилем 5 км, 10 км, 30 км или 50 км (трасса для взрослых) или 50 м, 100 м, 400 м и 1 км (трасса для юных спортсменов).

Все участники получат фирменный стартовый пакет с памятными сувенирами, на финише - заслуженную медаль марафона.

За ходом лыжной гонки зрители смогут наблюдать с удобных точек на трибунах спортивно-оздоровительного комплекса, болельщиков ждет развлекательная программа.

Зарегистрироваться на лыжный марафон можно здесь. Для лиц с ОВЗ, несовершеннолетних, пенсионеров и ветеранов боевых действий предусмотрены льготы.

Напомним, в прошлом году в Уфимском марафоне, прошедшем 8 марта, участвовали 632 лыжника из 80 городов и 29 регионов России.

Фото пресс-службы мэрии Уфы.