«Толпар» обыграл «Молот» в серии Кубка МХЛ

Первый матч соперники провели в Перми и здесь хозяева добились победы. Перед ответными встречами в Уфе «Толпар» получил подкрепление в лице нескольких молодых хоккеистов из «Тороса», в том числе голкипера Вязового и защитника Цулыгина. В итоге во втором матче уфимцы смогли взять реванш.

Все решилось в третьем поединке серии. Сначала настырнее были гости, сумевшие протолкнуть шайбу в ворота в борьбе «на пятачке». Во втором периоде толпаровцы ответили тем же приемом, и тут же удался дальний бросок Цулыгину с подставлением Переседова. В заключительной двадцатиминутке гости пытались отыграться, но неудачно. Примечательно, что после одного из силовых приемов у борта разбилось боковое стекло на скамейке штрафников, но на лед крошки не просыпались и долгой остановки матча не вызвали. НА последних секундах хозяева оказались в меньшинстве, однако победный счет удержали.

«Молот» (Пермь) – «Толпар» (Уфа) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Голы: 1:0 (2:24) – Казаков; 1:1 (12:34) – Колесников (Рубцов, Шарифьянов); 2:1 (24:55) – Климцев (бол.); 3:1 (45:33) – Серебряков.

«Толпар» – «Молот» – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Голы: 1:0 (10:47) – Кадыров (Переседов); 2:0 (17:13) – Цулыгин (Бабенко, Галиев); 3:0 (37:21) – Комаров (Шарифьянов); 3:1 (53:47) – Колесников; 4:1 (59:04) – Филиппов.

«Толпар» - «Молот» - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Голы: 0:1 (10:21) – Аржанов; 1:1 (36.16) - Шарифьянов (Колесников, Шумилов); 2:1 (36.31) - Переседов (Цулыгин, Рубцов).