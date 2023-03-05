ФК «Уфа» разгромил дома «Велес»

Ворота уфимцев впервые защищал новичок команды Хазбулат Хамхоев, вышел на поле и другой новобранец, молодой Александр Мухин. Из-за сильного снега и порывистого ветра игроки часто грешили неточными передачами, тем не менее хозяева достаточно быстро открыли счет. После дальнего удара мяч завис на ленточке ворот «Велеса», Евсеев выиграл борьбу за него у Бадоева и открыл счет. После чего «Уфа» провела несколько хороших атак, одну из которых завершал Касинтура – его удар пришелся в дальнюю штангу. Подвела хозяев расслабленность уже в дополнительно минуту, назначенную к первому тайму. Уфимцы ошиблись в середине поля, с фланга последовал навес в штрафную, и здесь в борьбе за верховой мяч Сухов проиграл Саркисяну.

Второй тайм ожидаемо начался с атак уфимцев. Которые быстро снова вышли вперед. Емельянов верхом подал угловой, а Ботака в прыжке вогнал мяч головой под перекладину. Хозяева и дальше продолжали владеть инициативой, но в паре эпизодов им не хватило технического умения для завершающего удара. Гости провели серию замен, чтобы как-то переломить ход матча. Не очень уверенно порой играл Хамхоев, но к взятию ворот это не привело. А вот ошибка голкипера «Велеса» стоила его команде гола: он из своей штрафной сделал передачу прямо в ноги находившемуся рядом Минаеву. Вскоре москвичи сотворили еще один автогол, теперь уже без всяких оговорок – прерывая прорыв уфимца Никитина, мяч отправил в свои ворота Почивалин. Хозяева провели концовку встречи собранно и закономерно победили.

«Уфа» - «Велес» (Москва) – 4:1 (1:1). Голы: 1:0 – Евсеев (10), 1:1 – Саркисян (45+1), 2:1 – Ботака (53), 3:1 – Минаев (81), 4:1 – Почивалин (84, в свои ворота).