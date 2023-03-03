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«Торос» из Нефтекамска вышел вперед в серии с «Дизелем»

Хоккеисты нефтекамского «Тороса» в серии плей-офф ВХЛ победили в Пензе «Дизель» со счетом 3:2 и с таким же счетом повели в серии. 5 марта сопернику проведут очередной поединок, уже в Нефтекамске.

«Торос» из Нефтекамска вышел вперед в серии с «Дизелем»
«Торос» из Нефтекамска вышел вперед в серии с «Дизелем»

Исход матча был решен умением команд играть в неравных составах. Во время встречи было немало удалений, и в итоге больше половины шайб соперники забросили в большинстве. Причем у «Тороса» каждый раз завершающий точный бросок наносил Даниил Скориков, оформивший в итоге хет-трик.

- Много было и большинства, и меньшинства, порадовало, что хорошо сработали спецбригады, забили два гола в большинстве. И, конечно, отдать должное парням, отстояли меньшинство. Правда, и пропустили втроем, так получилось. Готовимся к домашней игре, - сказал по окончании встречи и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

«Дизель» - «Торос» - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Голы: 0:1 – Скориков (Аймурзин, 06.43, бол.), 1:1 – Почивалов (Полыгалов, Ураков, 10.11), 1:2 – Скориков (Абдеев, Ремов, 23.33, бол.), 1:3 – Скориков (Кузьмин, 40.44), 2:3 – Лапин (Дарьин, Павлюков, 51.20, б.бол.).

Фото: пресс-служба ХК «Торос».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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