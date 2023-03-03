«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и сравнял счёт в серии плей-офф

В составе юлаевцев по сравнению с первой встрече произошло одно заметное изменение – нападающий Хо-Сэнг играл в первом звене, но не попал в стартовый состав Кулемин. Стартовый период оказался богатым на голевые события. Хозяева фактически два раза реализовали численное большинство. У Мухамадуллина получился дальний бросок, а Кадейкин удачно «поймал» и изменил полет шайбы после отскока от борта. Формально, правда, оштрафованный хоккеист «Адмирала» уже секунду к этому моменту находился на льду.

Между этими голами состоялись еще две результативные атак. У гостей получился быстрый выход «2 в 1». У хозяев же красиво сыграл Башкиров. Он удачно нырнул за чужие ворота и на выходе из виража подкинул шайбу верхом - она попала в спину голкипера «Адмирала» Серебрякова и отскочила в сетку.

Второй период оказался не менее увлекательным для болельщиков. Многое решилось на экваторе встречи. Все началось с того, что Дроздов послал шайбу вдоль ворот и она от конька игрока гостей залетела за красную линию. Тренеры «Адмирала» после этого взяли ошибочный запрос на положение «вне игры», за что и получили штраф. К которому быстро добавилось наказание Шулаку за опасные действия высоко поднятой клюшкой. Юлаевцам потребовалось всего 22 секунды, чтобы реализовать такое большое преимущество на льду. Правда, и гости в итоге доказали, что умеют разыгрывать «лишнего».

Заключительный отрезок матча больше напоминал первую встречу этих команд, когда игра в обороне у соперников получалась лучше, чем атакующие действия. При этом гости провели в нападении не меньше времени, чем уфимцы. Но все-таки у «Адмирала» самой заметной фигурой на льду оставался, без сомнения, голкипер Серебряков.

«Салават Юлваев» - «Адмирал» - 5:2 (3:1, 2:1, 0:0). Шайбы: 1:0 – Мухамадуллин (Науменков, Шмелев, 01.52, бол.), 1:1 – Криштоф (04.27), 2:1 – Башкиров (Дроздов, Панин, 14.43), 3:1 - Кадейкин (Алалыкин, Мерфи, 19.21), 4:1 – Дроздов (Мухамадуллин, 29.33), 5:1 - Хмелевский (Шмелев, Науменков, 30.49, б.бол.), 5:2 - Берлев (Чебыкин, Хамидуллин, 37.56, бол.),

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».