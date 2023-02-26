«Торос» вышел вперед в серии с «Дизелем»

Команды энергично атаковали ворота друг друга, но и защита у соперников была на высоте. Тем не менее хозяева сумели после двух периодов забить на один гол больше. Решающим моментов стало удаление у «Тороса» в середине третьего периода. Гости всей пятеркой пошли в атаку, стараясь сравнять результат. Но ошибка в передаче привела к перехвату: Кузьмин с шайбой уехал за ворота «Дизеля», выждал паузу и отдал точно на клюшку Каменеву – 3:1.

- Здорово начали первый период. Создали много моментов, старались так играть на протяжении всего матча. Ребята себя не жалели, ложились под шайбу. В плей-офф это самое главное – блокировать большинство бросков по воротам и играть терпеливо, - сказал после встречи и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу «Тороса». Следующий матч соперники проведут в Нефтекамске 27 февраля.

«Торос» – «Дизель» (Пенза) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Голы: 1:0 – Ремов (Аймурзин, 15.40), 1:1 – Глебов (22.01), 2:1 – Лапшин (Аймурзин, Ремов, 26.51), 3:1 – Каменев (Кузьмин, Мясищев, 47.43, мен.).