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Вчера, 13:35

Хоккеистки «Агидели» сыграют в плей-офф с подмосковной командой

Спортсменки уфимской «Агидели» в ¼ плей-офф Женской хоккейной лиги сыграют с клубом «МСМО 7.62» из Мытищ. Это стало ясно по завершении регулярной части чемпионата.

Хоккеистки «Агидели» сыграют в плей-офф с подмосковной командой
Хоккеистки «Агидели» сыграют в плей-офф с подмосковной командой

По итогам гладкого сезона подмосковный клуб занял 8 место, «МСМО 7.62» одержал в 32 матчах 10 побед при общей разнице шайб 60-109. Этот клуб всего третий сезон выступает в ЖХЛ.

Уфимская «Агидель» завершила регулярный чемпионат на первом месте (27 побед, шайбы 136-54). В последних турах она встречалась в Нижнем Новгороде с «Торпедо». В итоге команды поделили очки. В первой встрече победу по буллитам одержали хозяева льда, хотя и отставали от соперника по ходу поединка на три гола. Во втором матче в овертайме выиграли уфимки.

— Хорошие две игры перед плей-офф. В первом матче допустили ряд ошибок, потом успокоились, но все равно немного не хватило до победы. Второй матч провели намного лучше, видимо, сказалась пауза между встречами. Девочки здорово сыграли в меньшинстве. А вообще первое место в турнирной таблице говорит само за себя. Стали лидерами, но перед нами стоит более высокая задача — взять Кубок. Первый этап подготовки к завоеванию главного трофея мы выполнили. Сейчас начнется второй этап, в ходе которого нужно показать бойкость и стойкость, побеждать в каждом матче, - отметил старший тренер «Агидели» Валерий Давлетшин.

Первую игру «МСМО 7.62» и «Агидель» проведут 2 марта в Мытищах.

«Торпедо» – «Агидель» – 5:4 Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0). Голы: 0:1 (7:22) – Маркова (Шибанова, Лучникова); 0:2 (13:11) – Баталова (Сосина, Роднова); 1:2 (17:44) – Старовойтова; 1:3 (21:22) – Тюрина (Лучникова, Маркова); 1:4 (27:52) – Тюрина (Лучникова, Маркова); 2:4 (29:39) – Старовойтова; 3:4 (52:26) – Малиновская; 4:4 (55:53) – Прокопенко; 5:4 (65:00) – Малиновская (победный буллит).

«Торпедо» – «Агидель» – 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1). Голы: 1:0 (06:57) – Малиновская; 1:1 (12:42) – Баталова (Роднова, Митрофанова); 1:2 (25:41) – Лучникова (Маркова, Роднова); 2:2 (27:47) – Малиновская; 2:3 (28:44) – Тюрина (Лучникова); 3:3 (40:36) – Старовойтова; 3:4 (62:54) – Дубей (Баталова).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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