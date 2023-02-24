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«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» и вышел на третье место на «Востоке»

Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» победили в Новосибирске «Сибирь» со счетом – 3:1 и поднялся на третье место в Восточной конференции.

«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» и вышел на третье место на «Востоке»
«Салават Юлаев» выиграл у «Сибири» и вышел на третье место на «Востоке»

События в матче не заставили себя ждать. Первая же атака юлаевцев обернулась входом в чужую зону Кулемина и точным броском в нижний угол. Хозяева несколько минут приходили в себя, а затем попытались провести несколько опасных атак. Однако после нарушения правил Морозовым оказались в меньшинстве. Чем уфимцы и воспользовались, однажды удачно разыграв шайбу на чужом «пятачке». Формально оштрафованный уже две секунды находился на льду, по повлиять на ситуацию на площадке, конечно, не мог.

Во втором периоде характер встречи с чередой взаимных атаками не изменился. Гости, на сей раз «чисто», успешно реализовали численное преимущество. Шмелев послал шайбу вдоль ворот, а Хмелевский сразу переправил ее в сетку. На 27-й минуте новосибирцы после мощного дальнего броска Тревора Мерфи сократили было отставание, но судьи после видеопросмотра определили, что к этому моменту один из нападающих «Сибири» оказался в положении вне игры. Тем не менее хозяева счет размочили, их затяжная и где-то сумбурная атака привела к удачному «выстрелу» с близкого расстояния Назаревича.

Заключительный отрезок встречи выдался тяжелым для гостей. Характерно, что к середине этого периода «Сибирь» нанесла 17 бросков в сторону ворот, а их соперник – только 2. Затем у уфимцев было удаление, во время которого тренеры новосибирцев заменили голкипера на полевого хоккеиста. И этот штурм юлаевцы выдержали. Как и в последние три минуты встречи, когда хозяева снова играли без вратаря.

После 67 матчей у «СЮ» 84 очка, они всего на один балл отстают от «Авангарда», победившего в овертайме «Торпедо» (3:2). Заключительный матч регулярного сезона уфимцы проведут в Магнитогорске с «Металлургом» (81 очко после 66 встреч), а омичи – в Казани.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). Шайбы: 0:1 – Кулемин (Кадейкин, Коледов, 00.16), 0:2 - Башкиров (Пустозеров, Р.Мерфи, 08.48), 0:3 - Хмелевский (Шмелев, Науменков, 26.13, бол.), 1:3 - Назаревич (Шаров, Пьянов, 38.51)

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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