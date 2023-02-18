«Торос» из Нефтекамска узнал соперника в плей-офф

Заключительный матч регулярного сезона нефтекамцы сыграли в Челябинске против «Челмета». Обе команды уже обеспечили себе место в кубковой стадии, потому встреча оказалась не особо богатой на события. Соперники явно экономили силы для будущих кубковых баталий, тем не менее хозяева оказались более удачливыми в атаке.

— Два периода была обоюдоострая игра. В третьем периоде вроде вернулись в игру, но индивидуальные ошибки привели к четвертой пропущенной шайбе. А потом у нас творилась полная анархия – невыполнение игрового задания. Будем разбираться: в преддверии плей-офф действовать так, как мы это делали в третьем периоде, непозволительно, - заявил по окончании матча и.о. главного тренера «Тороса» Владимир Гусев.

По итогам регулярного сезона нефтекамцы заняли 13 место, их кубковый соперник из Пензы – четвертое. Противостояние продлится до четыре побед одного из клубов. При максимальном количестве встреч игровыми днями определены 22, 23, 26, 27 февраля, 2, 5 и 8 марта 2023 года.

«Челмет» (Челябинск) – «Торос» - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). Голы: 1:0 – Подкорытов (Ясинский, Шварев, 4.25, бол.), 2:0 – Ерофеев (Шварев, 33.01), 3:0 – Шолохов (Подкорытов, 33.59), 1:3 – Абдеев (Каменев, Газимов, 34.24), 2:3 – Каменев (Манин, 41.32), 2:4 – Лукин (Шварев, 44.08), 2:5 – Ерофеев (Кадышев, Шавеко, 53.14).

Фото: пресс-служба ХК «Торос».