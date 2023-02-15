«Салават Юлаев» на выезде победил «Авангард»

Матч ожидаемо начался с атак хозяев, однако первыми отличились юлаевцы. Мухамадуллин в стиле заправского форварда устремился с шайбой на чужой «пятачок», вытянув на себя защитников и голкипера хозяев. Чем и воспользовался Картаев, поразивший после удачного отскока уже фактически пустые ворота. После чего при взаимных атаках омичам дважды улыбнулась удача – шайба после бросков уфимцев попадала в каркас ворот «Авангарда».

Второй периода тайм также начался с давления омичей, но продолжалось это недолго. Юлаевцы не только выровняли ситуацию на льду, но и ближе к экватору матча перехватили инициативу. Они воспользовались дальней скамейкой и провели затяжную атаку, не позволяя хозяевам смениться. Все закончилось еще одним голом Картаева, на сей раз он воспользовался передачей из-за чужих ворот Санникова. Команды и в этом игровом отрезке обменялись попаданиями в каркас ворот.

В заключительной трети матча юлаевцы не стали играть на удержание счета и создали не меньше голевых моментов, чем их соперники. За две минуты до окончания встречи тренеры «Авангарда» заменили голкипера на полевого хоккеиста и через 50 секунд Буше смог пробить оборону уфимцев. На что гости чуть позже ответили перехватом, завершившимся выходом в гордом одиночестве к чужим пустым воротам Кулемина.

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Шайбы: 0:1 - Картаев (Мухамадуллин, Санников, 09.52), 0:2 - Картаев (Санников, Тимкин, 32.40), 1:2 - Буше (Грицюк, Чистяков, 58.48), 1:3 - Кулемин (Шмелев, 59.24, п.в.).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».