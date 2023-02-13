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Вчера, 18:03

В Башкирии ищут инвесторов для строительства физкультурно-оздоровительного центра

Инвесторам предлагают две площадки в Демском районе города Уфы, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии ищут инвесторов для строительства физкультурно-оздоровительного центра
В Башкирии ищут инвесторов для строительства физкультурно-оздоровительного центра

 - Общая площадь первой площадки составляет 7200 квадратных метров и предполагает постройку двухэтажного комплекса со стоимостью проекта 613,2 млн рублей. На второй площадке инвестор может возвести ФОК общей площадью 3035 квадратных метров и стоимостью 213,7 млн рублей, - рассказал генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Напомним, ранее Корпорация развития также презентовала шесть инвестиционных предложений, предполагающих реконструкцию и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в различных районах Уфы.

Автор:Марат АМИНЕВ
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