В Башкирии ищут инвесторов для строительства физкультурно-оздоровительного центра

- Общая площадь первой площадки составляет 7200 квадратных метров и предполагает постройку двухэтажного комплекса со стоимостью проекта 613,2 млн рублей. На второй площадке инвестор может возвести ФОК общей площадью 3035 квадратных метров и стоимостью 213,7 млн рублей, - рассказал генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Напомним, ранее Корпорация развития также презентовала шесть инвестиционных предложений, предполагающих реконструкцию и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в различных районах Уфы.