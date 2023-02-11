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«Уфимский «Кировец» одержал домашнюю победу

Уфимская команда по хоккею с мячом «Кировец» в матче Суперлиги на своем льду победила «Сибсельмаш» из Новосибирска со счетом – 4:0.

«Уфимский «Кировец» одержал домашнюю победу
«Уфимский «Кировец» одержал домашнюю победу

Матч прошел в равной борьбе. У соперников в первом тайме было примерно одинаковые шансы забить гол. Но вратарь уфимцев действовал без ошибок, тогда как хозяева смогли один раз «разоружить» оборону новосибирцев. После перерыва гости не оставили попыток переломить ход матча, а «Кировец» смог результативно сыграть на контратаках.

- Во втором тайме нам было уже полегче, так как играли по ветру. Тем не менее ребятам пришлось много терпеть, особенно при игре в меньшинстве. Но сражались до конца и заслуженно победили, - считает главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Кировец» (Уфа) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 4:0 (1:0). Голы: 1:0 – Долгих (Хандамаев, 13, угл.), 2:0 - Хандамаев (68), 3:0 - Тарнаруцкий (85), 4:0 - Долгих (Хандамаев, 89).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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