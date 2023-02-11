«Толпар» победами завершил матчи выездной серии

Мати начинались одинаково неудачно для уфимцев. Они первыми пропускали голы, причем в Тольятти позволили сопернику выйти вперед с преимуществом в две шайбы. Но умелые действия молодых юлаевцев позволили им в обоих случая переломить ход противостояния. Особенно хорошо выглядели толпаровцы в заключительных периодах матчей.

–В Тольятти переломить ход матча удалось за счет настроя команды на победу, до последнего верили, что сможем выиграть. Мы несколько просели в прошлых играх именно в этом компоненте, теперь реабилитировались. А в Орске игровое преимущество «Толпара» не трансформировалось в забитые голы в течение двух периодов. Рады, что прорвало в третьем, в том числе, довольны двумя забитыми голами в численном большинстве, - прокомментировал эти матчи старший тренер «Толпара» Владимир Потапов.

«Толпар» в 46 матчах набрал 56 очков и занимает шестое место в «золотом» дивизионе Восточной конференции.

«Ладья» (Тольятти) – «Толпар» – 2:3 (2:0, 0:1, 0:2). Голы: 1:0 (5:17) – Маслов; 2:0 (19:18) – Чечель (мен.); 2:1 (25:00) – Шумилов; 2:2 (47:21) – Никитин (Шумилов, Колесников); 2:3 (50:04) – Галиев (Сидоров).

«Сарматы» (Орск) – «Толпар» – 2:5 (1:1, 1:0, 0:4). Голы: 1:0 (13:30) – Свириденко; 1:1 (18:37) – Колесников (Фахретдинов); 2:1 (27:57) – Новиков (бол.); 2:2 (40:49) – Рубцов (Кадыров, Ахсянов, бол.); 2:3 (49:07) – Галиев (Горшков, Переседов, бол); 2:4 (51:00) – Горшков (Сидоров, Балло); 2:5 (56:51) – Рубцов.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».