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«Салават Юлаев» выиграл дома у «Витязя»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили на своем льду «Витязь» со счетом – 4:0. В этой встрече первую шайбу в сезоне забросил нападающий Евгений Тимкин, а голкипер Илья Ежов сыграл 100-й «сухой» матч в КХЛ.

«Салават Юлаев» выиграл дома у «Витязя»
«Салават Юлаев» выиграл дома у «Витязя»

Два стартовых периода прошли с подавляющим преимуществом юлаевцев. Достаточно сказать, что в первом периоде гости только чуть больше минуты провели в зоне атаки. Но перевес уфимцев в счете было не столь внушительным, им раз за разом не удавалось реализовать свои многочисленные моменты. Тем не менее хозяева открыли счет после броска Тимкина со средней дистанции, а затем успешно реализовали большинство: Мухамадуллин издали посла шайбу вперед, а Хмелевский удачно изменил ее полет.

В заключительной двадцатиминутке «Витязь» старался играть более агрессивно. Получив численное преимущество, гости, например, заменили голкипера на полевого хоккеиста. За что сразу же были наказаны, Хмелевский поразил пустые ворота фактически из своей зоны защиты. А затем юлаевцы удачно поймали соперника на контратаке, организовав классический выпад «2 в 1».

«Салават Юлаев» после 62 матчей имеет 75 очков и находится на шестом месте в Восточной конференции. При этом он только на 3 очка отстает от идущей на втором месте «Сибири».

«Салават Юлаев» - «Витязь» - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Шайбы: 1:0 – Тимкин (02.00), 2:0 – Хмелевский (Мухамадуллин, Науменков, 26.04, бол.), 3:0 – Хмелевский (53.42, п.в.), 4:0 - Кулемин (Кадейкин, 55.55).

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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