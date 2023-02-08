«Торос» победил клуб из Рязани

Хоккеисты «Тороса» с первых минут выбрали стиль игры на контратаках, в чем сразу и преуспели. Но в заключительной трети матча им пришлось нелегко, соперник владел инициативой и не раз был близок к тому, чтобы сравнять результат. Все кончилось тем, что гости заменили голкипера на полевого хоккеиста, за что и поплатились еще одной пропущенной шайбой. После 46 матчей в активе «Тороса» 56 очков, он занимает 11-е место в очень плотной турнирной таблице. Этот матч был последним для нефтекамцев на своем льду в регулярном чемпионате, впереди – сложная выездная серия.

- Хорошее начало матча, но немного вальяжно стали действовать во втором периоде, упустили нити игры. Поговорили в перерыве, ребята все правильно поняли. Были ненужные удаления, но самоотверженно выстояли, - прокомментировал матч главный тренер «Тороса» Равиль Хайдаров.

«Торос» (Нефтекамск) – «Рязань-ВДВ» (Рязань) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Голы: 1:0 – Карпов (Скориков, 05.46), 2:0 – Дубровский (Карпов, 06.06), 2:1 – Бабинцев (37.49), 3:1 – Дубровский (Цулыгин, 58.52 п.в.)