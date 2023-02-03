ФК «Уфа» взял в аренду защитника «Ростова»

Александр Мухин - воспитанник академии московского «Локомотива», выступал за этот клуб в молодежных турнирах, в том числе в Юношеской лиге УЕФА. В январе 2020-го года подписал контракт с ФК «Ростов», за основной состав которого провел с заменами 6 матчей в чемпионате страны.

Мухин участвовал в играх сборной России 2002 г.рождения, в общей сложности за три сезона провел за сборную страны 21 встречу. В «Уфе» на сборах играет под номером 3, в дальнейшем планирует взять номер 29, под которым и выступал в «Ростове».