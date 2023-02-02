«Кировец» проиграл выездной матч «Старту»

Выпавший перед самой игрой снег лишил гостей одного из главных преимуществ – скорости. Хозяева за счет хорошо выстроенной обороны не позволяли уфимцам проводить острые атаки, а сами удачно использовали шансы для взятия ворот. После этого поражения «Кировец» расположился на 11-м месте среди 14 команд Суперлиги.

- Забив гол, мы вроде бы вернулись в игру. Но допустили ряд ошибок в обороне. Отставая от «Старта» на три года, уже трудно было изменить ход матча, - признал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Старт» (Нижний Новгород) – «Кировец» (Уфа) – 5:1 (3:1). Голы: 1:0 - Ледянкин (Легошин, 3); 2:0 - Котков (Башарымов, 21); 2:1 - Тарнаруцкий (Усов, 31); 3:1 - Марков А. (38, пен.); 4:1 - Котков (48); 5:1 - Иванов (Игошин, 85).

Фото: пресс-служба ХК «Кировец».