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Сегодня, 11:36

Радий Хабиров рассказал о строительстве центра гребного слалома в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях рассказал, как идет строительство центра гребного слалома в Уфе.

Радий Хабиров рассказал о строительстве центра гребного слалома в Уфе
Радий Хабиров рассказал о строительстве центра гребного слалома в Уфе

Центр будет функционировать в уфимском микрорайоне Инорс и станет одним из объектов, построенных к 450-летию столицы республики. Как пояснил глава региона, уже завершены работы по бетонированию русла канала и сейчас обустраиваются фундаменты и монтируются металлоконструкции для технологического и пешеходного мостов. Также планируется сооружение нескольких специализированных бассейнов. Скорость подачи воды в канал можно будет регулировать от 6 до 10 кубометров в секунду, этого хватит как для тренировок, так и для соревнований.

« Гребной канал соединит озеро Теплое с рекой Уфой. Он будет одновременно и отличной тренировочной базой для спортсменов, круглогодичной, одной из лучших в России, и современным комплексом, где можно будет проводить чемпионаты самого высокого уровня», - написал Радий Хабиров.

Кстати, по оценкам Минспорта республики, готовность центра гребного слалома приближается к отметке в 50 процентов.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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