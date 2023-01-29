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«Салават Юлаев» в овертайме победил дома «Нефтехимик»

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду выиграл в овертайме у команды «Нефтехимик» со счетом – 3:2.

«Салават Юлаев» в овертайме победил дома «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» в овертайме победил дома «Нефтехимик»

Матч с первых минут не давал скучать зрителям, соперники поочередно на высоких скоростях атаковали ворота друг друга. Хозяева имели несколько выходов в формате «2 на 1», в активе нижнекамцев – бросок в перекладину и …юлаевец Шмелев, сумевший в последний момент вынести шайбу с линии своих ворот.

Второй период продолжался в том же ключе, но на этот раз уфимцы один из своих моментов завершили мощным точным броском от синей линии Мерфи. Юлаевцы долго еще висели над воротами соперника, но затем их атакующий настрой пошел на спад. Чем гости и воспользовались. Белозеров прорвался через половину площадки по правому флангу, прострелил вдоль ворот, а замкнул передачу никем не прикрытый Лешенко.

Начало заключительного отрезка встречи обернулось для хозяев конфузом. Играя в большинстве, они потеряли шайбу, а опекавший Порядина Мерфи – клюшку. В итоге нападающий «Нефтехимика» получил длинную передачу и технично переиграл голкипера юлаевцев. Кстати, и в дальнейшем гости играли поострее. Однако их подвела торопливость. Нижнекамцы попались на нарушении численного состава, и хозяева быстро реализовали предоставленный шанс разыграть «лишнего». Остальные возможности забить гол соперники не использовали, в итоге основное время так и завершилось вничью.

В овертайме тренеры «Салавата Юлаева» вновь, как и в матче с «Ак Барсом», пошли на замену голкипера на полевого хоккеиста. В итоге Хмелевский обыграл двух соперников и эффектно положил шайбу в ворота.

«Салават Юлаев» - «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Шайбы: 1:0 – Мерфи (Антипин, Хмелевский, 27.07), 1:1 - Лещенко (Белозеров, Воробьев, 34.54), 1:2 - Порядин (Митякин, Воробьев, 44.55, мен.), 2:2 - Алалыкин (Антипин, Башкиров, 54.32, бол.), 3:2 – Хмелевский (Кадейкин, Науменков, 60.39).

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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