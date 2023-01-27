«Салават Юлаев» одержал очередную победу, переиграв дома «Северсталь»

Тренеры «СЮ» решили придерживаться традиционного подхода, что победный состав не меняют. И вышли на матч с «Северсталью» в тех е сочетаниях хоккеистов, что и в предыдущей победной игре с «Ак Барсом». Соперник, тем не менее, не стушевался, и на каждую атаку хозяев старался отвечать своим выпадом. Юлаевцам удался конец первого периода, зато «Северсталь» выглядела гораздо агрессивней в середине второго отрезка встречи.

Но концовка и этого периода осталась за уфимцами. Первый гол по праву принадлежит Шмелеву: именно он бросал по воротам, но шайба угодила в Кадейкина и лишь потом залетела в сетку. А чуть позже «тряхнул стариной» Мерфи, против его мощнейшего щелчка от синей линии голкипер череповчан оказался бессилен. Этот гол стал для уфимского легионера первым после долгого перерыва, вызванного травмой.

Команды продолжили обмениваться голами и в начале третьего периода. Хозяева удачно разыграли большинство: бросок Мухамадуллина подкорректировал Кадейкин. Затем гости сумели использовать одну из ошибок уфимцев в обороне, удачно перехватив шайбу в зоне юлаевцев. На что хозяева ответили атакой с ходу, где была вознаграждена настойчивость на «пятачке» Пименова в его 100-м матче в КХЛ. Концовку поединка юлаевцы скорее провели от обороны. Они дважды схлопотали удаления, но комфортный счет в увлекательной концовке встречи уберегли.

«Салават Юлаев» - «Северсталь» - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Шайбы: 1:0 – Кадейкин (Шмелев, Бирюков, 37.15), 2:0 - Мерфи (Шмелев, Пименов, 38.35), 3:0 – Кадейкин (Мухамадуллин, Мерфи, 43.01, бол.), 3:1 – Абросимов (Пилипенко, 43.26), 4:1 - Пименов (Дроздов, 47.07).