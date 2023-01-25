Уфимская «Агидель» стала победительницей регулярного чемпионата ЖХЛ

Это победа позволила уфимкам набрать 76 очков и приблизила «Агидель» к званию победительницы регулярного чемпионата. А фактически это произошло после того, как ближайший преследователь уфимок, клуб «Бирюса» уступил команде «Динамо-Нева». Таким образом, за оставшиеся два матча красноярские хоккеистки смогут набрать максимум 75 очков.

Игроки «Агидели» лидируют и по многим индивидуальным показателям. Так, Ольга Сосина – лучшая бомбардир (55 очков) и ассистент (42 передачи). Елизавета Роднова – лучший снайпер ЖХЛ (31 гол) и лучшая по показателю полезности (+48), Мария Баталова – лидер среди бомбардиров - защитников (28 очков).

«КРС Шэньчжэнь» – «Агидель» (Уфа) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Голы: 0:1 (20:55) – Коржакова (Баталова, Свиридова); 0:2 (24:27) – Роднова (Сосина, Коржакова); 1:2 (45:26) – Миллер; 1:3 (59:47) – Лучникова.

Фото: пресс-служба ЖХЛ.