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Вчера, 19:45

Уфимская «Агидель» стала победительницей регулярного чемпионата ЖХЛ

Хоккеистки уфимской «Агидели» на выезде победили команду «КРС Шэньчжэнь» со счетом – 3:1.

Уфимская «Агидель» стала победительницей регулярного чемпионата ЖХЛ
Уфимская «Агидель» стала победительницей регулярного чемпионата ЖХЛ

Это победа позволила уфимкам набрать 76 очков и приблизила «Агидель» к званию победительницы регулярного чемпионата. А фактически это произошло после того, как ближайший преследователь уфимок, клуб «Бирюса» уступил команде «Динамо-Нева». Таким образом, за оставшиеся два матча красноярские хоккеистки смогут набрать максимум 75 очков.

Игроки «Агидели» лидируют и по многим индивидуальным показателям. Так, Ольга Сосина – лучшая бомбардир (55 очков) и ассистент (42 передачи). Елизавета Роднова – лучший снайпер ЖХЛ (31 гол) и лучшая по показателю полезности (+48), Мария Баталова – лидер среди бомбардиров - защитников (28 очков).

«КРС Шэньчжэнь» – «Агидель» (Уфа) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1). Голы: 0:1 (20:55) – Коржакова (Баталова, Свиридова); 0:2 (24:27) – Роднова (Сосина, Коржакова); 1:2 (45:26) – Миллер; 1:3 (59:47) – Лучникова.

Фото: пресс-служба ЖХЛ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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